publié le 26/06/2018 à 17:51

20 ans après le seul carton plein de l'histoire des Bleus en phase de poules d'une Coupe du Monde, l'équipe de France n'est pas parvenue à remporter une troisième victoire en autant de matches, mardi 26 juin en fin d'après-midi au stade Loujniki de Moscou. Sur la pelouse qui accueillera la finale du dimanche 15 juillet, le 11 largement remanié de Didier Deschamps s'est cassé les dents sur de solides Danois (0-0).



Ce match nul sans but, le premier de ce Mondial 2018 après 38 rencontres, permet aux Bleus de terminer en tête du groupe C et de qualifier aussi le Danemark (le Pérou termine 3e après son succès sur l'Australie 2-0). Mais il ne lève pas les doutes au sein d'une équipe qui n'aura dans ce 1er tour certes concédé qu'un but sur penalty mais n'en n'aura marqué que trois dont un sur penalty et un contre son camp.

La France connaît son adversaire en 8es de finale depuis 21h53. Ce sera l'Argentine, 2e du groupe D au bout du suspense après un succès 2-1 face au Nigeria. La Croatie, elle, se dressera devant le Danemark après un sans faute en poules.

Griezmann sort encore en cours de match

Organisés en 4-2-3-1 comme face au Pérou après un 4-3-3 face à l'Australie, les Bleus ont constamment buté sur la muraille rouge et blanche du Danemark. Alignés à la place de Kylian Mbappé et Blaise Matuidi, Ousmane Dembélé et Thomas Lemar n'ont pas marqué de points devant. Olivier Giroud et Antoine Griezmann, eux, ont été la plupart du temps transparents.



"Grizou" fait même figure de symbole de l'impuissance française. Pour la troisième fois en trois matches, Deschamps n'a pas hésité à le remplacer, à la 68e minute par Nabil Fekir. Ce dernier s'est montré à son avantage en tentant notamment deux frappes, l'une qui a fait trembler les filets mais du mauvais côté des buts de Schmeichel (70e), l'autre cadrée qui obligé le gardien danois à effectuer, enfin, une parade décisive (82e).

Solidité défensive

Kylian Mbappé a lui aussi tenté de forcer la décision après son entrée en jeu à la place de Dembélé (78e). Il peut évidemment être une solution en 8es. Autres points positifs à souligner : la solidité défensive. Presnel Kimpembe a parfaitement pallier l'absence de Samuel Umtiti aux côtés du capitaine Raphaël Varane (Hugo Lloris était sur le banc pour offrir un premier match en Coupe du Monde à Steve Mandanda).



Sur les côtés, Djibril Sidibé a globalement réalisé un bon match à droite. Son match à distance avec Benjamin Pavard est lancé. De l'autre côté, Benjamin Mendy est entré dès la 50e minute à la place de Lucas Hernandez, excellent durant 50 minutes mais touché au fessier. Suite des aventures des Bleus dans quatre jours.

Groupe C : le point final

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. France 7 3 2 1 0 3 1 2

2. Danemark 5 3 1 2 0 2 1 1

------------------------------

3. Pérou 3 3 1 0 2 2 2 0

4. Australie 1 3 0 1 2 2 5 -3

Fiche technique :

Mondial 2018 de football - 1er tour - Groupe C - 3e journée

À Moscou (Loujniki) : Danemark et France 0 à 0 (0-0 mi-temps)

Spectateurs : 78.011

Arbitre : S. Ricci (BRA)

Avertissement :

Danemark : M. Jorgensen (45+3)

Possession de balle :

Danemark : 39 %

France : 61 %

Les équipes :

Danemark : Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer (cap), M. Jorgensen, Larsen - Delaney (Lerager 90+2), Christensen, Eriksen - Braithwaite, Cornelius (Dolberg 75), Sisto (Fischer 60)

Entraîneur : Age Hareide

France : Mandanda - D. Sidibé, Varane (cap), Kimpembe, Hernandez (Mendy 50) - Dembélé (Mbappé 78), Kanté, Griezmann (Fekir 68), N'Zonzi, Lemar - Giroud

Entraîneur : Didier Deschamps