Amateurs de ballon rond ou non, nombre de personnes ont eu les yeux rivés sur la télévision pendant le mois écoulé. Au total, plus 3 milliards de téléspectateurs auront suivi la compétition. Et pour que les supporters ou les néophytes ne ratent rien des courses folles de Kylian Mbappé, des arrêts de Hugo Llorris ou des roulades de Neymar... La FIFA met les grands moyens.





Jean-Jacques Amsellem était le chef d'orchestre de France-Brésil en 1998. Mais il a aussi réalisé plusieurs rencontres en Russie. Comme France-Australie ou le quart de finale Suède-Angleterre par exemple. "C'est la plus grande couverture télévisuelle au monde, on avait 40 caméras, 14 ralentis... La seule et unique consigne c'est de se dire qu'il ne faut rien rater. Quand le ballon est sorti, là vous pouvez faire une séquence de ralenti, sur différents angles, là vous pouvez montrer de l'émotion. Mais tant que le ballon est en jeu, on se doit de rester en live", explique-t-il.

Et, comme sur le terrain, la bataille existe aussi chez les réalisateurs. Il y a la touche britannique, qui favorise les plans larges, et la patte française, qui s'attache à suivre chaque joueur en multipliant les gros plans, les ralentis.

Mais pour une Coupe du Monde, malgré les moyens techniques hors du commun, il faut rester simple. C'est le maître mot : "On est quand même huit équipes de réalisation et l'idée c'est d'être un peu uniforme tous ensemble. Il faut savoir doser, respecter le jeu. La balle et le plan large fait partie à 70% d'une captation d'un match de football", glisse Jean-Jacques Amsellem.



Ce dernier, qui se laisse guider par le son d'ambiance et les commentaires en français, est malgré tout "tributaire des actions et des joueurs". "Le match, quand il est formidable et qu'il y a des buts, ça passe tout seul. Alors qu'un 0-0 est plus difficile à mettre en image", conclut-il.