publié le 11/07/2018 à 01:32

Les Bleus disputeront la finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et pour Kylian Mbappé, 19 ans, c'est "un rêve". L'étincelant attaquant de l'équipe de France ne réalisait pas encore quelques minutes après le coups de sifflet final au micro de RTL : "Je n'ai pas les mots", souffle-t-il. "C’est le plus beau jour de ma vie, de ma carrière et de ma future vie".



Malgré une joie indescriptible, après la victoire 1-0 contre la Belgique, le jeune homme reste les pieds sur terre, "il faudra essayer de redescendre, je sais que ce n’est pas facile parce qu’il nous reste un match. La Coupe n'est pas encore là. C’est plus un rêve, c’est la réalité". Après un match ouvert contre les Belges, Kylian Mbappé est clair sur le prochain objectif : "On a tout donné on est fier on est content. Maintenant on veut gagner la finale. On y est tous ensemble c’est quelques chose d’exceptionnel".



Enfin, l'attaquant a loué le collectif français : "Personne a triché. On a tous envie de faire l’effort pour le copain". Les Bleus affronteront la vainqueur de Angleterre-Croatie, qui sera disputé mercredi 11 juillet à Moscou. Cette finale sera particulière pour Didier Deschamps, sélectionneur français, qui a gagné il y a 20 ans le Mondial 1998 en tant que capitaine des Bleus, seule étoile sur le maillot français.