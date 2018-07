publié le 07/07/2018 à 19:23

L'information prête à sourire. Les joueurs de l'Allemagne se seraient vus privés d'Internet pendant au moins une nuit. Selon les informations du quotidien Bild, le staff de la Mannschaft a décidé de couper le réseau wifi de l'hôtel où séjournaient Manuel Neuer et ses coéquipiers.



En cause ? Le sérieux de certains joueurs, qui passaient un temps considérable sur des jeux vidéo en ligne comme Fortnite, Fifa ou encore Call of Duty.

Un choix fort qui n'aura malgré tout pas permis à l'Allemagne de briller lors de cette Coupe du Monde en Russie. Alors que les hommes de Joachim Löw espéraient conserver leur couronne mondiale, ils ont été éliminés dès le premier tour après deux défaites contre le Mexique et la Corée du Sud.

La malédiction des champions du monde. Comme la France en 2002, l'Italie en 2010 et l'Espagne en 2014, le tenant du titre a directement pris la porte.