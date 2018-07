publié le 26/10/2017 à 13:27

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se retrouveront-ils en 8e de finale de la Coupe de la Ligue à la mi-décembre ? C'est une possibilité, avant le match retour du "Clasico" en Ligue 1 prévu au Parc des Princes le dimanche 25 février 2018. Le club de la capitale sera en effet tête de série lors du tirage au sort en tant que membre du top 4 du dernier championnat. Il n'héritera ni de Monaco, ni de Nice, ni de Lyon mais peut tomber sur l'OM.



Avec Bordeaux, ces cinq là effectueront leur entrée en lice dans la compétition lors de ce 4e tour - leur statut d'européen cette saison les exemptait des 16es. C'est dans la ville des Girondins, lieu de la finale du 31 mars prochain après Lyon en 2017 et avant Lille en 2019, que se tiendra le tirage. Ce sera le mercredi 8 novembre à partir de 12h15 à l'hôtel de ville, en présence du maire Alain Juppé.

Le PSG invaincu depuis cinq ans

Les neuf autres clubs de Ligue 1 encore en lice sont Lille, Angers, Rennes, Metz, Toulouse, Amiens, Strasbourg, Caen et Montpellier. La Ligue 2 n'est plus représentée que par Tours, tombeur de Nantes mercredi 25 octobre (3-1). Rappel du règlement : en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes procèdent directement à une séance de tirs au but, sauf en finale.

Relancée en 1995 avec à la clef un billet européen pour le vainqueur, cette compétition réunissant uniquement les clubs possédant le statut professionnel est la propriété du PSG depuis quatre saisons. La dernière élimination du club de la capitale remonte au 27 novembre 2012, aux tirs au but à Saint-Étienne.

Coupe de la Ligue : résultats et programme

16es de finale :



Mardi 24 octobre :

Lorient (L2) - Caen : 0-1

Guingamp - Montpellier : 0-2



Mercredi 25 octobre :

Lille - Valenciennes (L2) 2-2, 5 tirs au but à 4

Troyes - Amiens : 1-2

Angers - Nancy (L2) : 3-2

Strasbourg - Saint-Étienne : 1-1, 5 tirs au but à 4

Dijon - Rennes : 1-2

Metz - Red Star (N1) : 1-0

Toulouse - Clermont (L2) : 4-2

Tours (L2) - Nantes : 3-1



8es de finale :

Mardi 12 et mercredi 13 décembre

Tirage au sort le mercredi 8 novembre (12h15)



Quarts :

Mardi 9 et mercredi 10 janvier



Demies :

Mardi 30 et mercredi 31 janvier



Finale :

Samedi 31 mars à Bordeaux