¿¿ Pogba

¿¿ Tolisso

¿¿ Mendy

¿¿ Umtiti

¿¿ Rami

¿¿ Fekir

¿¿ Kimpembe

¿¿ N’Zonzi

¿¿ Matuidi

¿¿ Mandanda

¿¿ Sidibe

¿¿ Kante

¿¿ Lloris

¿¿ Hernández

¿¿ Dembele

¿¿ Mbappe

¿¿ Griezmann

¿¿ Giroud

¿¿ Lemar



¿¿ All Together As One For France ¿ pic.twitter.com/chvrJpSSJ9