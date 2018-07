publié le 26/05/2018 à 20:50

Adrien Rabiot. Un nom qui a fait couler de l'encre et de la salive tout au long de cette 21e semaine de l'année 2018. À son terme, Pascal Praud et ses chroniqueurs (Philippe Sanfourche, Dave Appadoo, Giovanni Castaldi, Karim Nedjari, Xavier Barret et François Morinière) décortiquent le refus du milieu de terrain de 23 ans du PSG de faire partie des suppléants français pour la Coupe du Monde en Russie.



Également au sommaire de cette émission pré-finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, le décès de l'ancien international français Roger Piantoni à l'âge de 86 ans. Pour lui rendre hommage, un invité de marque, Michel Drucker. Autre personnalité au centre de l'actualité : Michel Platini, mis hors de cause "en l'état" par la justice suisse mais toujours suspendu par la Fifa.