"A-t-on vu Kylian Mbappé trop haut ?", s'interroge Pascal Praud

publié le 28/10/2017 à 20:17

Kylian Mbappé traverse une mauvaise passe. L'attaquant de 18 ans, acheté à prix d'or par le PSG lors du dernier mercato s'est montré décevant ces dernières semaines, d'abord face à l'OM lors du Clasico, et tout récemment contre Nice, vendredi 27 octobre. "Quel est le problème ? L'a-t-on vu trop haut ?", demande Pascal Praud aux différents chroniqueurs présents autour de lui.



"Il s'est dispersé", affirme pour sa part Bernard Lions, journaliste au journal L'Équipe. "On lui a donné trop vite trop d'importance, il doit se concentrer sur le football et continuer à vivre à l'ombre de Neymar", poursuit-il. Pour le journaliste belge Stéphane Pauwels, "il faut le laisser grandir et le protéger. On l'a vendu comme le Dieu du foot... Il faut arrêter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué".

"Ce gamin de 18 ans a les qualités pour avoir le ballon d'or, et le fait qu'il rencontre des difficultés aussi rapidement fait qu'il va s'en relever", estime Arnaud Tulipier, journaliste à France Football. Pour Sylvain Charley, qui considère qu'actuellement, Kylian Mbappé "veut trop en faire sur le terrain, et en oublie de jouer avec les autres", une seule solution s'impose pour que le jeune prodige revienne au top de sa forme : "Il faut qu'il retrouve de la simplicité dans son jeu".