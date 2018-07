publié le 27/12/2017 à 22:16

Le rugby français n'est donc plus une exception. Guy Novès a été limogé de son poste de sélectionneur du XV de France, mercredi 27 décembre. L'expérimenté et pragmatique entraîneur Jacques Brunel lui succède. Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby (FFR), explique au micro de RTL les raisons de ce choix "douloureux".



"On estimait qu'il n'était plus l'homme de la situation et qu'il fallait partir sur un nouveau projet", estime Bernard Laporte qui souhaite "fédérer les entraîneurs du Top 14 autour de l'équipe de France". Pour cela, Jacques Brunel devra s'entourer de managers exerçant dans le championnat de France : "Si on veut retrouver des joueurs performants et équilibrés, il faut créer une véritable synergie entre les entraîneurs du Top 14 et le staff de l'équipe de France".

Après les deux dernières tournées "terriblement difficiles" voire "catastrophiques", de l'avis de Bernard Laporte, le rugby français a désormais le Mondial 2019 au Japon en ligne de mire. "L'objectif, c'est de remettre l'équipe de France sur le bon chemin, que les joueurs prennent leur sens des responsabilités, de porter haut et fort ce maillot", explique l'ancien secrétaire d'État aux Sports.

Mais comment en est-on arrivé là ? "C'est n'est pas que de la faute de Guy Novès. Le rugby français est dans la difficulté depuis des années. Je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné, mais le constat est là", concède Bernard Laporte, pour qui "l'important est que l'équipe de France retrouve le chemin de la victoire".