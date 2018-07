Volvo Ocean Race : plus aucun espoir de retrouver le marin disparu John Fisher

publié le 27/03/2018 à 12:40

La direction de course l’a annoncé ce mardi 27 mars au matin : John Fisher, 47 ans, membre de l’équipe "Sun Hung Kai Scallywag", est présumé avoir été perdu en mer. "Cela est déchirant pour nous tous, a déclaré Richard Brisius, président de la Volvo Ocean Race. Perdre un membre d’équipage en mer est une tragédie à laquelle nous ne voulons jamais songer. Nous sommes ravagés, et toutes nos pensées sont avec la famille de John, ses amis et ses coéquipiers".



La veille, en début d’après-midi, la direction de course avait été informée d’un accident impliquant un homme à la mer sur "Sun Hung Kai Scallywag". Un navire avait été dérouté vers la zone et l’équipe a mené des recherches pendant plusieurs heures, dans des conditions très difficiles. Mais compte tenu de la température de l’eau et d’un état de la mer extrême, elle a été incapable de retrouver son coéquipier passé par-dessus bord. L’accident a eu lieu à environ 1.400 milles nautiques à l’ouest du Cap Horn, par un fort vent d’ouest de 35 nœuds.



Originaire de Southampton, John Fisher participait à sa première Volvo Ocean Race. Marin expérimenté, il avait longuement navigué sur "Ragamuffin" ainsi que le maxi "Scallywag".

La Volvo Ocean Race est une course autour du monde de 45.000 milles nautiques. Les équipes sont mardi 27 mars au 10e jour de la 7e étape, longue de 7.600 milles nautiques, entre Auckland, en Nouvelle-Zélande, et Itajaí, au Brésil.



Le voilier "Sun Hung Kai Scallywag" à Auckland le 18 mars 2018 Crédit : MICHAEL BRADLEY / AFP