publié le 31/07/2016 à 15:38

Les Grands Prix se suivent et se ressemblent pour Nico Rosberg. L'Allemand, qui avait réalisé jusque-là le week-end parfait en s'octroyant la pole en une seule tentative, a vécu un nouveau départ catastrophe, à l'image de celui du Grand Prix de Hongrie. Dépassé non seulement par Lewis Hamilton, son rival au championnat, il est devancé par les deux Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo à la sortie du premier virage. Victime d'une cruelle décision des commissaires, l'Allemand ne termine qu'à la 4e place.



C'est donc sans la moindre encombre, le moindre obstacle que Lewis Hamilton est allé chercher une sixième victoire en sept Grands Prix. Le Britannique, champion du monde en titre, peut partir en vacances l'esprit serein contrairement à son coéquipier allemand. Si Nico Rosberg avait perdu la tête du championnat du monde en Hongrie, il y a une semaine pour un petit point, l'écart est maintenant de 19 points. L'Allemand a compté pourtant jusqu'à 43 points d'avance sur Lewis Hamilton après le Grand Prix d'Espagne. "Ce n'est pas grave du tout (...) C'est dur de perdre la course comme je l'ai fait aujourd'hui. Je vais avoir besoin de temps pour le digérer, dans les jours à venir", a admis le pilote Mercedes.

[VIDÉO] Le très mauvais départ de Nico Rosberg au #GermanGP https://t.co/eAf9tzg49q — La F1® sur CANAL+ (@CanalPlusF1) 31 juillet 2016

Une cruelle décision des commissaires

La première salve d'arrêts aux stands n'a pas eu le moindre impact sur la hiérarchie. En revanche, en anticipant son deuxième arrêt, Nico Rosberg a joué la carte offensive pour tenter de se débarrasser des deux Red Bull. Et cela a fonctionné. Max Verstappen, contraint de se calquer sur la stratégie de Mercedes, est ressorti quelques longueurs à peine devant Nico Rosberg, qui en a profité pour le dépasser immédiatement par l'intérieur.

Le plus jeune vainqueur en Formule 1 ne lui a pas facilité la tâche en modifiant sa trajectoire subitement. Pourtant, la Fédération internationale de l'automobile n'a retenu de cette action que la sortie des limites de la piste - "forcée par Nico Rosberg" - de Max Verstappen. L'Allemand a écopé de cinq secondes de pénalité au moment de son troisième arrêt au 45e tour. Une sanction, qui a permis aux deux pilotes Red Bull de repasser devant Nico Rosberg. La décision a été largement contestée par les fans sur Twitter.



Nico Rosberg de klos na actie op Max Verstappen https://t.co/t0uuZtBnNZ #F1 pic.twitter.com/kSLta5K5Of — De Telegraaf ticker (@telegraafticker) 31 juillet 2016

Red Bull devant Ferrari au classement constructeurs

La menace se précisait depuis plusieurs semaines. L'écurie Red Bull devance désormais Ferrari au classement constructeurs. En Allemagne encore, Daniel Ricciardo et Max Verstappen se sont montrés plus rapides que Kimi Raïkkönen et Sebastian Vettel en qualifications, comme en course. Le tournant s'est opéré en Espagne, où Max Verstappen s'est imposé pour la première fois de sa carrière. Depuis, l'écurie autrichienne, déjà quadruple championne du monde constructeurs avec Sebastian Vettel (de 2010 à 2013), a marqué plus de points que Ferrari à six reprises. Logiquement, elle chipe la deuxième place à la firme italienne pour six points. Nico Rosberg n'est donc pas le seul à partir en vacances avec un coup au moral.

Le classement du Grand Prix d'Allemagne

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Daniel Ricciardo (Red Bull)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Nico Rosberg (Mercedes)

5. Sebastian Vettel (Ferrari)

6. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

7. Niko Hülkenberg (Force India-Mercedes)

8. Jenson Button (McLaren-Honda)

9. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes)

10. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

11. Esteban Gutierrez (Haas)

12. Fernando Alonso (McLaren Honda)

13. Romain Grosjean (Haas)

14. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Ferrari)

15. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Ferrari)

16. Kevin Magnussen (Renault)

17. Pascal Wehrlein (Manor)

18. Marcus Ericsson (Sauber)

19. Jolyon Palmer (Renault)

20. Rio Haryanto (Manor)

Abandons : Felipe Massa (Williams-Mercedes), Felipe Nasr (Sauber).



Le classement du championnat pilotes

1. Lewis Hamilton 217

2. Nico Rosberg 198

3. Daniel Ricciardo 133

4. Kimi Raïkkönen 122

5. Sebastian Vettel 120

6. Max Verstappen 115

7. Valtteri Bottas 58

8. Sergio Perez 48

9. Felipe Massa 38

10. Niko Hülkenberg 33

11. Carlos Sainz Jr 30

12. Romain Grosjean 28

13. Fernando Alonso 24

14. Daniiil Kvyat 23

15. Jenson Button 17

16. Kevin Magnussen 6

17. Stoffel Vandoorne 1

- Pascal Wehrlein 1

19. Marcus Ericsson 0

- Esteban Gutierez 0

- Rio Haryanto 0

- Felipe Nasr 0

- Jolyon Palmer 0

Le classement du championnat constructeurs

1. Mercedes 415

2. Red Bull 248

3. Ferrari 242

4. Williams-Mercedes 96

5. Force India-Mercedes 81

6. Toro Rosso-Ferrari 53

7. McLaren Honda 42

8. Haas F1 28

9. Renault 6

10. Manor 1

11. Sauber 0