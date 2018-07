publié le 31/05/2016 à 10:52

C'est un véritable miracle, aucun pilote n'a été touché sérieusement. Dimanche 29 mai 2016, un accident spectaculaire a eu lieu pendant une course comptant pour le championnat d'Europe de Moto 2, sur le circuit Motorland, au nord de l'Espagne. Dès les premières minutes de la course, le pilote Xavi Cardelùs perd le contrôle de sa moto et chute dans la sortie d'un virage serré.



Il tombe sans gravité mais sa moto revient sur la piste après plusieurs tonneaux successifs. Le réservoir du bolide est percuté de plein fouet par le peloton au même moment où une explosion jaillit. Certains pilotes ne réussissent pas à éviter les débris et passent au travers des flammes. Xavi Cordelùs est sorti indemne de cet accident alors que l'Italien Jacopo Cretaro a été emmené à l'hôpital de Saragosse pour une intervention chirurgicale au pied droit.

Finalement plus de peur que de mal. La course a été interrompue après l'accident, le temps pour les commissaires de piste d'évacuer les débris de la piste. C'est finalement le Britannique Tom Skyes, de l'écurie Kawasaki, qui a remporté la course.