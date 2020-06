VIDÉO - IndyCar : "Je suis au top", assure Pagenaud avant le début de saison

publié le 04/06/2020 à 10:48

Comme toutes les compétitions automobiles, le début de saison IndyCar n’a pas été épargné par la pandémie de coronavirus. C’est donc ce samedi 6 juin à Fort Worth, au Texas, que Simon Pagenaud va débuter sa saison après l'annulation des cinq premières courses du championnat, qui se terminera fin octobre en Floride à St. Petersburg, les 500 miles d'Indianapolis ayant été reprogrammés le 23 août.

"Je suis prêt à 100%, assure le pilote français de 36 ans. J’ai travaillé dur pour cela pendant ces longues semaines de confinement chez moi à Charlotte et là, avec toute l’équipe Penske, nous avons hâte d’attaquer cette saison 2020. Physiquement et mentalement, je suis au top", souligne le vainqueur de la dernière édition des 500 miles d’Indianapolis.

Avec le statut de grand favori, le Français qui est en IndyCar series depuis 2012 et qui a déjà été sacré champion en 2016, a donc hâte d’en découdre après quelques courses virtuelles. "La course, c’est quand même mieux. En plus, pour la reprise, le Texas est un de mes ovales préférés. C’est un circuit très rapide et ce sera un week-end un peu particulier, avec une course de nuit".

Importantes mesures sanitaires

La course de Fort Worth, qui se disputera à huis clos, est prévue sur 200 tours au lieu des 248 habituellement programmés et ce dans un planning ultra condensé. En effet, les essais sont prévus entre 19h30 et 21h30 (heure française), les qualifications à 23h et la course à 2h45 dans la nuit de samedi à dimanche.

Par ailleurs, d’importantes mesures sanitaires ont été prises par les organisateurs qui n’autoriseront que les équipes sur l’ovale, avec les mécaniciens, les membres de teams et des officiels qui devront porter des équipements de protection personnels.

Pour cette nouvelle saison d’IndyCar, la 25e, Simon Pagenaud ne sera pas le seul Français représenté sur les ovales américains puisque Sébastien Bourdais, quadruple champion du monde de Champ Car, sera aussi sur la ligne de départ, au sein de l’écurie AJ Foyt.