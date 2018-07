publié le 29/09/2017 à 13:35

Pointés du doigt, les organisateurs du circuit de Sepang, théâtre du Grand Prix de Malaisie, n'ont pas eu d'autre choix que de réagir le plus rapidement possible. Toutes les bouches d'égout présentes sur le bord de la piste et notamment sur le vibreurs, vont être inspectées suite à l'accident de Romain Grosjean.



Le pilote français de l'écurie Haas est en effet sorti de piste à cause d'une grille descellée à l'intérieur du virage numéro 9 ; elle s'est décrochée après les passages très rapprochés des monoplaces de Valtteri Bottas (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari), probablement du fait de la puissance accrue en courbe des voitures de 2017.

Quelques secondes plus tard, Grosjean a à son tour roulé dessus, ce qui a provoqué l'éclatement de son pneu arrière droit. Parti en tête-à-queue à plus de 200 km/h, il a heurté les barrières. "Je n'ai rien vu et, d'un coup, j'ai senti un choc au niveau de l'arrière droit (...) Je vais bien et c'est l'essentiel".

Le départ de la course est prévue dimanche 1er octobre à 9h heure française. Avant la 15e des 20 courses de la saison, Grosjean occupe la 13e place au championnat du monde des pilotes. Le pilote de 31 ans a terminé sept fois dans les points. Son meilleur résultat est une 6e place en Autriche.