VENDE GLOBE : Yannick Bestaven passe le jour de l’an en tête

publié le 01/01/2021 à 10:04

A plus de 7500 milles de l’arrivée, le Rochelais Yannick Bestaven est, en ce vendredi 1er janvier 2021, toujours en tête de la 9ème édition du Vendée Globe partie le 8 novembre dernier des Sables d’Olonne.

Au premier pointage de l'année, le skipper de « Maître CoQ IV » devance le Normand Charlie Dalin skipper de « APIVIA » de plus de 130 milles.

Les deux hommes qui avancent à près de 20 nœuds de moyenne devraient passer le Cap Horn, une première pour eux deux, dans la journée du samedi 2 janvier dans une mer qui s’annonce démontée et avec de forts vents.

En ce premier jour de l’année, Yannick Bestaven et Charlie Dalin continuent de creuser l'écart sur leurs poursuivants puisque Thomas Ruyant sur « LinkedOut » est désormais, à près de 450 miles du leader et Damien Seguin « Groupe Apicil » à 525 milles.

Mais les deux hommes de tête ne battrons pas le record établi le 23 décembre 2016 par Armel Le Cléac'h qui avait doublé le cap Horn après 47 jours et 32 minutes de mer.

Au 53ème jour de course, il reste 27 bateaux en course sur les 33 qui étaient au départ avec une flotte qui s’égrène du milieu du Pacifique au cœur de l’océan Indien.