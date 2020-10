Traversée du lac Titicaca : "Ça vaut toutes les médailles" confie Théo Curin

Traversée du lac Titicaca : "Ça vaut toutes les plus médailles" confie le nageur paralympique Théo Curin

et Ryad Ouslimani

publié le 08/10/2020 à 15:14

Ils sont trois et veulent se lancer un défi fou : traverser le lac Titicaca (Bolivie et Pérou) à la nage. Malia Metella, vice-championne olympique de natation, Matthieu Witvoet, aventurier et Théo Curin, jeune nageur paralympique, vont tenter cette aventure hors du commun.

Ce dernier, qui explique n’avoir aucune chance aux jeux de Tokyo pour des problèmes de classification, a décidé de faire l’impasse sur l’olympiade pour faire la traversée. "Ça fait 7 ans que je m’entraîne à haut niveau, et à cause de ces problèmes de classification je n’ai jamais eu la chance de goûter à la médaille d’or", regrette sur RTL Théo Curin.

"J’ai l’impression que si je vais au bout de ce projet, ça vaut toutes les plus belles médailles au monde", confesse le nageur amputé des 4 membres à l’âge de 6 ans. Les trois aventuriers seront en totale autonomie, à une altitude qui dépassera les 3.000 mètres.

Ils vont nager en même temps pour tracter le radeau qui servira de lieu de survie avec toute la nourriture à bord. Le but également est de faire un voyage décarboné, zéro déchet, et aller à la rencontre des habitants de Bolivie. En attendant, les trois nageurs vont s’entraîner et boucler leur budget.