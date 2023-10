Transat Jacques Vabre : un malvoyant au départ de la 16è édition

C’est un défi un peu fou qui attend ce sexagénaire Marseillais. En effet, le 29 octobre prochain, Joël Paris va devenir le premier skipper malvoyant à prendre le départ de la Transat Jacques Vabre.

« C’est un rêve qui va se réaliser, mais surtout l’aboutissement de cinq ans de préparation. J’en ai pleuré de joie quand je suis rentré dans ce bassin et que j’ai amarré mon bateau à côté de ceux qui sont barrés par de véritables légendes de la voile » explique-t-il.

Skipper amateur, comme son équipier le Havrais Jérôme Ragimbeau, ils vont donc, en duo, tenter de rallier Le Havre à la Martinique. «Mais c’est déjà un exploit que d’être ici car il a fallu faire appel à une cagnotte en ligne pour recueillir les fonds nécessaires. Mais nous allons y arriver. Je me suis préparé pour ça avec un coach tant sur le plan physique que sur le plan mental car je pense que ce sera au-delà de ce que j’imagine»

Avec une vision qui se résumé a 2/10e à l'œil gauche et zéro à l'œil droit, Joël Paris veut faire de son handicap un atout « et ainsi montrer aux autres que j’ai eu un rêve et que c’est possible, même avec un handicap. On ne va pas gagner parce qu’on a pas le bateau ni les compétences, mais on va se battre»

Son but sur cette Transat est d’abord de passer la ligne d’arrivée mais surtout de casser les préjugés sur le handicap et démontrer que tout est possible à la barre de son vieux voilier. « C’est aussi le seul sport ou tu te mesures au meilleur sur le même terrain car quand tu es amateur tu ne joues pas un match de foot contre Zidane ou tu ne joues pas au tennis contre Federer. »



