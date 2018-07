Transat Jacques Vabre : la Class 40, pour les pros et les amateurs

publié le 31/10/2017 à 14:57

La poupe arrimée au quais, les seize monocoques de la plus petite des classes inscrites au départ de cette 13e édition attendent, bord contre bord dans le bassin Paul Vatine, alors que leurs skippers se préparent pour minimum une vingtaine de jours de mer.



C’est en effet le temps de référence réalisé en 2007. Cette année là, le duo Giovanni Soldini - Pietro d'Ali sur Telecom Italia avait effectué la traversée entre Le Havre et Salvador de Bahia en 22 jours, 13 heures, 2 minutes et 22 secondes pour boucler les 4.350 milles (8.056km). Un record qui devrait tomber cette année tant les bateaux ont évolué.

Imaginée en 2004 comme une catégorie facilitant l’accès à la course océanique, la Class40 ce sont des monocoques de 12,19 mètres de long et de 4,50 mètres de large avec une voilure au près 115 m2. Depuis 13 ans maintenant, cette catégorie connaît un véritable engouement avec des marins de toutes nationalités et de tous horizons, amateurs expérimentés et skippers professionnels.

Les favoris

C’est ainsi que cette année, se retrouvent au départ José Guilherme Caldas, un médecin angolais qui a déjà traversé huit fois l'Atlantique en solitaire entre Lisbonne et Salvador de Bahia, le Malouin Tom Laperche, 20 ans, benjamin de la flotte et étudiant en école d’ingénieur ou encore la Suisse Justine Mettraux qui depuis deux ans, évolue sur le circuit Figaro.



Si ces trois-là participeront, comme 16 autres skippers (sur 32) engagés en Class40, à leur première Transat Jacques Vabre, d’autres sont plus aguerris aux transocéaniques. À commencer par le duo Normand Louis Duc - Alexis Loison. Les deux hommes qui se connaissent bien embarqueront ensemble pour la première fois à bord du tout nouveau Class40 Carac mis à l’eau en juillet dernier. Ils sont dans le quintet des favoris pour la victoire finale de l’autre côté de l’équateur.



Halvard Mabire et Miranda Merron sur Campagne de France ont aussi un beau coup à jouer sur cette Transat. Le couple à la ville comme sur la mer possède un impressionnant palmarès dans cette catégorie et si Miranda est l'archétype de l'équipière indispensable, elle sait aussi illustrée par le passé sur la Québec Saint-Malo, la Route du Rhum et la Jacques Vabre qu’elle a remporté en 1999.



Autre grosse côte de cette 13è édition, le monocoque V and B barré par Maxime Sorel vainqueur de la Class40 Vintage sur la Route du Rhum en 2014 et 2e de la Transat Jacques Vabre en 2015. Il est associé au vainqueur du Tour de France à la voile 2014, le Morbihanais Antoine Carpentier.



Le duo franco-suisse Bertrand Delesne - Justine Mettraux sur TeamWork est aussi dans ce quintet. Lui connaît bien le tracé pour aller jusqu’à Salvador de Bahia, elle a l’expérience du large avec la Mini Transat, la Volvo Ocean race ou encore la Solitaire du Figaro.



Enfin le collectionneur de records, le skipper Parisien Sydney Gavinet associé à l’Omanais Fahad Al Hasni aura le privilège de barrer un bateau neuf ultra performant, un monocoque financé par le Sultanat d’Oman qui depuis 2008 tente de se créer une image sportive en investissant dans la voile.

Class40 : les engagés

Aïna Enfance et Avenir : Aymeric Chapelier-Arthur Le Vaillant

Campagne de France : Halvard Mabire-Miranda Merron

Carac : Louis Duc-Alexis Loison

Colombre XL : Massimo Juris-Pietro Luciani

Eärendil : Catherine Pourre-Benoit Hochard

Enel Green Power : Andrea Fantini-Alberto Bona

Esprit scout : Marc Dubos-Jacques Arnaud Seyrig

Gras Savoye : Olivier Roussey-Philippe Burger

Gustave Roussy : Sylvain Pontu-Christophe Rateau

Imerys : Phil Sharp-Pablo Santurde

Lion d’or : Tom Laperche-Christophe-Bachmann

Mussolo 40 : Leonardo Chicourel-José Guilherme Caldas

Oman Sail : Sidney Gavignet-Fahad Al Hasni

Région Normandie : Olivier Cardin-Cédric Château

TeamWork40 : Bertrand Delesne-Justine Mettraux

V and B : Maxime Sorel-Antoine Carpentier