Transat AG2R La Mondiale : une 14e édition sous le signe de la solidarité

publié le 14/04/2018 à 09:30

C’est le dimanche 22 avril prochain, depuis le port de Concarneau, que les 19 voiliers engagés dans cette Transat AG2R La Mondiale 2018 mettront le cap sur Saint-Barthélémy, une île que les équipages devraient rallier en une vingtaine de jours. Mais au delà de la performance sportive et humaine de cette seule transatlantique en double à armes égales, c’est surtout un formidable élan de générosité et de solidarité qui marque cette 14e édition.



D’ailleurs, ce vendredi 13 avril à l’ouverture du village sur le quai Carnot, les organisateurs de ce premier grand rendez-vous nautique de l’année n’ont pas manqué de le souligner. "On a tous été touchés par ce qu’il s’est passé là-bas, et très vite on s’est rapproché de la collectivité de Saint-Barth pour savoir qu’elles étaient les besoins de la population", indique Mathieu Sarrot, l’organisateur de la course.

Ventes aux enchères

La tempête Irma, qui a frappé l’île de Saint-Barth dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, a dévasté une bonne partie de l’île "et détruit plus de 4.000 maisons", rappelle Michel Magras, sénateur de Saint-Barthélémy. L’école de voile fréquentée par de nombreux enfants sur l’île antillaise a également été touchée et a perdu beaucoup de matériel.

Voilà pourquoi une vente aux enchères d’équipements de skippers mais aussi de photos sera organisée le 20 avril sur les quais de Concarneau, au profit des enfants de l’école de voile. Une première vente aux enchères de photos de skippers du Vendée Globe organisée en décembre dernier lors du salon nautique avait également et dans un premier temps permis de récolter plus de 17.000 euros. Ce sont les marins de la Transat AG2R La Mondiale eux-mêmes qui viendront remettre le chèque aux jeunes de l’île à leur arrivée à Saint-Barthélemy.

Initiative sur Facebook

Par ailleurs, depuis ce vendredi 13 avril et tout au long de la course, une action solidaire a été mise en place en invitant le grand public à "liker" la page Facebook de la Transat. Ce geste simple, ce clic "j’aime" permettra lui aussi de récolter des euros et d’aider à la reconstruction de l’école de voile.



La 14ème édition de la Transat AG2R La Mondiale, premier grand événement "course au large" de l’année 2018 est une transatlantique en double, sans escale et sans assistance qui se dispute sur des monocoques de 9 mètres. Pour rallier les 3.800 milles entre Concarneau et le port de Gustavia à Saint-Barthélémy, les duos partent à armes égales, sans routage et analyse météo personnalisée et surtout avec le même bateau, un voilier de type "Figaro Bénéteau II".