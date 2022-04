Tour de France 2022 : "Il est possible que l'on voit Julian" Alaphilippe, explique Laurent Jalabert

La question est sur toutes les lèvres dans le monde du cyclisme et chez les amateurs du Tour de France après la lourde chute subie par Julian Alaphilippe sur Liège-Bastogne-Liège, dimanche 24 avril : le Français sera-t-il au départ de la Grande Boucle à Copenhague le vendredi 1er juillet prochain ?

"Je crois qu'il est possible que l'on voie Julian sur les routes du Tour cette année malgré sa chute et les blessures sérieuses dont il souffre, estime Laurent Jalabert. Il faut savoir qu'une fracture, grosso modo ce sont six semaines qu'il faut compter pour une consolidation complète. Six semaines, ça ramène quand même assez loin, pratiquement mi-juin, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas la possibilité de remonter sur un vélo avant, tout dépendra de sa faculté à supporter cette douleur".

"J'imagine qu'il va être au repos dans un premier temps, et ensuite, comme tout cycliste qui se respecte et qui a des objectifs en vue, il mettra les bouchées doubles, poursuit le consultant RTL (...) Maintenant, c'est vrai qu'on ne le verra peut-être pas dans les mêmes dispositions que celles qu'on aurait pu imaginer. Julian a fait un début de saison un petit peu en retrait. Liège-Bastogne-Liège, c'était son premier gros objectif de l'année, et le deuxième c'était le Tour de France".

"Sa planification c'était de partir très vite après en altitude, en Sierra Nevada, pendant presque un mois pour préparer le Tour, donc il est évident que cette préparation il ne pourra pas s'y soumettre. Pour le coup, on risque d'avoir au départ du Tour Julian peut-être présent, avec une condition peut-être pas optimale. Par contre, un état de fraîcheur, compte tenu des nombreuses semaines où il aura été à l'arrêt, bien au-dessus de la moyenne".