et Gregory Fortune

publié le 28/03/2019 à 18:31

J-100 avant le départ de la plus grande course cycliste au monde, le Tour de France. Le samedi 6 juillet, la 106e édition de la Grande Boucle s'élancera de l'étranger pour la 23e fois, en l’occurrence de Bruxelles, pour célébrer le 50e anniversaire de la première des cinq victoires d'Eddy Merckx.



Jeudi 28 mars, une cérémonie a eu lieu dans le quartier bruxellois de Woluwe-Saint-Pierre, où la place des Bouvreuils a été baptisée Square Eddy Merckx, là où le "Cannibale" a passé ses jeunes années. "C'est trop. Je ne sais pas si je mérite un tel honneur", a commenté, ému aux larmes, l'ancien champion de 73 ans.

Le bourgmestre (maire) de Bruxelles, Philippe Close, les proches du coureur (notamment l'ancien footballeur Paul Van Himst, son meilleur ami) mais aussi le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, ont ensuite découvert une stèle dédiée à Merckx, le coureur ayant le plus souvent porté le Maillot jaune (111 jours) et ayant remporté le plus d'étapes (34).

Les deux première étapes du Tour 2019, dont un contre-la-montre par équipes se dérouleront dans les rues de la capitale belge, avant de prendre la direction de la France.