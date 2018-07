et AFP

publié le 01/07/2018 à 13:17

Le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, a été récusé par les organisateurs de l'épreuve pour la prochaine édition qui commence samedi 8 juillet, selon une information du journal Le Monde dimanche 1er juillet.



La décision finale revient à la Chambre arbitrale du sport (CAS) du comité olympique français qui doit statuer mardi 3 juillet, précise le quotidien. ASO, qui organise le Tour de France, s'est refusé à tout commentaire. Le coureur de l'équipe Sky, vainqueur sortant du Tour et du Giro 2018, a fait l'objet d'un contrôle antidopage "anormal", pour un excès de salbutamol, lors de la Vuelta en septembre dernier. Une procédure a été ouverte à son encontre mais, selon le règlement, le Britannique est autorisé à courir en attendant la décision finale du Tribunal antidopage de l'Union cycliste internationale (UCI), en raison de la nature de la substance en cause.

Selon Le Monde, la présence de Chris Froome n'est pas assurée lors de l'audience prévue mardi matin, avant que la sentence soit rendue le lendemain le 4 juillet. Trois arbitres, choisis l'un par Sky, l'autre par ASO et le troisième par le Comité olympique français, sont amenés à trancher, non sur le fond (contrôle antidopage), mais sur les conséquences de la présence de Chris Froome dans la course.

Chris Froome affirme n'avoir "rien fait de mal"

Dans le règlement du Tour de France, les organisateurs ont la possibilité de refuser la participation à une équipe ou l'un de ses membres ont la présence serait de nature à porter atteinte à l'image ou à la réputation d'ASO ou de l'épreuve.



L'équipe Sky, qui entend présenter son chef de file au départ, n'a pas encore annoncé les noms des huit coureurs qui se présenteront sur la ligne, samedi 8 juillet, en Vendée. Chris Froome, qui affirme n'avoir "rien fait de mal", vise à égaler le record des cinq victoires détenu par quatre coureurs (Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain), gagner un quatrième grand tour consécutif et réussir le doublé Giro-Tour qu'aucun coureur n'a réalisé depuis vingt ans.

L'UCI se prononcera avant le 7 juillet

L'Union cycliste internationale s'exprimera sur le cas Chris Froome avant le départ du Tour de France samedi de Vendée, a indiqué dimanche son président David Lappartient.





"On a ici pour l'instant une fuite du journal Le Monde. J'ai toujours dit que nous ferions connaître la position générale de l'UCI avant le Tour, ce sera le cas. Il part samedi prochain, donc on s'exprimera dans le courant de la semaine", a déclaré le Français David Lappartient à Mantes-la-Jolie, près de Paris, en marge des Championnats de France.

Froome "n'a pas sa place" dans le Tour

Une semaine après avoir appelé le peloton du Tour de France à faire grève pour sanctionner Chris Froome, soupçonné de dopage, Bernard Hinault a réédité sa charge contre le quadruple vainqueur du Tour mercredi 27 juin.



Pour Hinault, Chris Froome "n'a pas sa place" dans le Tour de France. "Il est positif. Pourquoi a-t-on condamné Alberto Contador pour les mêmes causes, et pourquoi lui ne serait pas condamné ?", s'est-il interrogé à Talloires, avant le départ de la Sapaudia, une course cycliste caritative dont il est le parrain.