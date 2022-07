Tennis : Sharapova a accouché de son premier enfant

Maria Sharapova est une femme comblée. A 35 ans, l’ancienne joueuse de tennis a annoncé ce vendredi 15 juillet sur Instagram, la naissance de son premier enfant avec l'homme d'affaires britannique Alexander Gilkes, avec qui elle est fiancée depuis décembre 2020. Elle a accouché d’un petit garçon appelé Theodore, né le 1er juillet dernier.

"Le cadeau le plus beau, le plus stimulant et le plus enrichissant que notre petite famille pouvait demander", écrit-elle en légende d'une photographie où elle pose avec son compagnon, leur regard plongé sur le nouveau-né qui apparaît de profil dans le bas du cadre.

Durant sa carrière, l'ancienne numéro 1 mondial a remporté cinq titres du Grand Chelem et 36 tournois WTA, mais a aussi été au centre d'une affaire de dopage qui a terni sa fin de carrière. Depuis sa retraite du monde du tennis en 2020, elle s'est reconvertie en cheffe d'entreprise à succès, notamment grâce à la réussite de son entreprise de bonbons appelée Sugarpova.

