publié le 27/11/2016 à 08:00

Samedi 26 novembre, le XV de France s'est incliné de peu face aux All Blacks, 19 à 24. Cinq petits points d'écart qui n'enlèvent rien au mérite des joueurs de Guy Novès. Selon le baromètre Odoxa pour RTL publié ce dimanche, quelque 84 % des Français ont une bonne opinion de l'équipe de France de rugby. Un chiffre qui monte même à 92 % lorsque l'on regarde du côté des amateurs du ballon ovale. Malgré plusieurs années en demie-teinte, les Français paraissent donc indulgents avec leurs rugbymen. Au grand dam des footballeurs. En septembre dernier, un baromètre sport Odoxa pour RTL indiquait que ces derniers ne bénéficiaient d'une cote de popularité que de 59 %.

Le XV de France a une bonne image pour 84% des Français

Et s'il est une personnalité qui semble tirer son épingle du jeu, c'est bien Guy Novès. Environ 78 % des amateurs de rugby estiment qu'il a fait progresser le jeu du XV de France depuis son arrivée à la tête de l'équipe. Déjà à l'époque, il était considéré comme un bon sélectionneur par 93 % de ces mêmes amateurs. Et malgré une cinquième place au tournoi des VI nations, l'ancien toulousain garde la confiance du peuple.

Guy Novès a fait progresser le XV de France pour 78% des Français

Malgré une opinion positive tant sur les joueurs que sur l'entraîneur, 53 % des Français ne voient pas les Bleus remporter le tournoi des VI nations cette année. Depuis 2010, la France est maudite. Six ans de disette donc, du jamais vu pour le XV de France depuis les années 1970. Et même parmi ceux qui y croient (44 %), ils ne sont que 3 % à être certains d'une victoire. Même ordre de grandeur chez les amateurs de rugby : 49 % pensent que les Bleus ne l'emporteront pas, et 5 % seulement sont certains du contraire.

Le XV de France ne remportera pas le Tournoi des VI Nations selon une majorité de Français