Route du Rhum 2022 : Roland Jourdain entre dans la légende

A 58 ans, Roland Jourdain vient ce vendredi 25 novembre 2022 de réaliser un exploit qui restera à jamais gravé dans le grand livre d’histoires de la Route du Rhum. Il vient en effet de remporter l’épreuve dans la catégorie Rhum Multi en franchissant la ligne d’arrivée à 15h06 (20h06 heure de Paris) après 16 jours, 5 heures et 51 minutes de traversée entre Saint Malo et Pointe à Pitre.

A la barre de son catamaran « We explore » partiellement construit en fibre de lin, Roland Jourdain avait pris la tête à 80 milles de l’arrivée après le chavirage de Gilles Buekenhout, le 23 novembre dernier. Il était talonné par Loïc Escoffier revenu dans son sillage lors du contournement de la Guadeloupe.

Par le passé Roland Jourdain avait déjà remporté deux fois consécutivement la Route du Rhum. Une première fois en 2006 dans la catégorie Imoca en traversant l’Atlantique en 12 jours 11 heures 58 minutes et 58 secondes dans un final d’anthologie avec Jean Le Cam.

Puis il s’était de nouveau imposé quatre ans plus tard en 13 jours 17 heures et 11 minutes avec près d’une journée d’avance sur Armel le Cléac’h

Roland Jourdain devient le deuxième skipper après Franck-Yves Escoffier (1998, 2002 et 2006) à remporter trois fois l’épreuve.

