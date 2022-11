Route du Rhum 2022 : Emmanuel Macron assistera au départ dimanche 6 novembre

Lors des 11 précédentes éditions de la Route du Rhum depuis 1978, seuls des ministres étaient venus dans le département de l'Ille-et-Vilaine pour assister au départ de la mythique course en solitaire. C’est en tant que Premier ministre de François Mitterrand que Édouard Balladur avait donné le départ en 1994.



Dimanche 6 novembre, Emmanuel Macron sera donc le premier chef de l’État à assister au départ (13h02 précisément), quatre jours après la venue de l'ancien président de la République François Hollande, qui a déambulé sur les pontons et est monté à bord des voiliers pour saluer les skippers soutenus par la fondation dont il est président.



Au large de Saint-Malo, Emmanuel Macron assistera au départ de la 12e édition à bord de "La Garonne", la Frégate BDSM (Bâtiment de Soutien et d'Assistance Métropolitain) de la Marine nationale. Il s’adressera aux 138 skippers qui vont s'élancer vers la Guadeloupe peu avant le départ.

