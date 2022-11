Route du Rhum 2022 : Cyril Dardashti offre au Team Gitana sa deuxième victoire sur le Rhum

Cyril Dardashti a le succès modeste. Comme son skipper, Charles Caudrelier, il répond toujours que cette victoire sur la douzième Route du Rhum est un travail d’équipe. Oui c’est vrai ! Plus d’une vingtaine de personnes ont travaillé sans relâche au sein du Team Gitana pour que le Maxi Edmond de Rothschild et son skipper parviennent à ses fins.

Mais si cela a été rendu possible, c’est en grande partie grâce au management de Cyril Dardashti, arrivé au sein du Gitana Team en 2006 en qualité de directeur financier et administratif et devenu team manager en 2009. C’est lui, en véritable chef d'orchestre, qui a hissé Gitana vers les plus hautes marches des podiums que ce soit sur les courses en double, en équipage et maintenant en solitaire.

« Tout le monde a participé à ce succès mais je le reconnais, j’ai eu du mal à retenir mon émotion quand Charles a levé les bras au ciel et remporté cette Route du Rhum. Cette victoire sur cette course c’est la médaille olympique et jamais personne ne nous l’enlèvera. En plus je trouve que Charles s’est surpassé. Je ne pensais pas qu’il était possible de manier ce bateau ainsi, seul. Pour exemple, pendant six jours, il a fait 13 virements et 17 empannages. C’est monstrueux. Quand Lionel a gagné en 2006, il avait fait 2 virements et un empannage »

Cela fait plus de quatre ans que l’écurie Lorientaise, propriété de la famille Rothschild, voulait ce nouveau sacre après celui de Lionel Lemonchois en 2006. L’abandon sur avarie en 2018 avait été un crève-cœur pour toute l’écurie qui a su se relever et optimiser encore plus ce fabuleux maxi trimaran, précurseur de la classe Ultim. Et puis Charles Caudrelier a été nommé skipper. « Il m’a fait peur sur cette course car nous, ce qui nous importe avant tout, c’est la sécurité et la santé du skipper. Et lui il a été malade pendant les premières 24 heures sans rien nous dire car cette victoire il la voulait plus que personne. Il s’est fait violence pour aller la chercher. C’est là qu’on voit les grands champions car il a été chercher des forces que je ne soupçonnais pas. J’ai eu peur que son corps lâche, de fatigue »

Le succès sur la Route du Rhum célébré et digéré sur la Guadeloupe, Cyril Dardashti va maintenant rentrer à Lorient et remettre vite son équipe au travail car la prochaine échéance arrive à grand pas. En effet, fin décembre le Maxi Edmond de Rothschild et son équipage va se lancer à l’assaut du Trophée Jules Verne. « Tout s’enchaine plutôt bien mais il faut rester les pieds sur terres et ne pas se laisser griser par cette victoire. Mais je sais que mon équipe saura vite se remettre dans le bain »

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info