Quinté + : les favoris du Prix Etalon Muhaarar

publié le 18/08/2018 à 07:44

L'hippodrome de Deauville accueille ce samedi 18 août le Prix Etalon Muhaarar. La course débutera à 15h15 et accueillera 16 participants. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 6 : Bagel

Il est dans ce cas mais bien engagé cette fois, sans doute pas un hasard

Le 10 : Madiva

Elle est régulière et dans sa catégorie.



Le 2 : Quevillon



Il est pénalisé pour son dernier succès mais a déjà bataillé contre meilleurs. Il garde sa chance.

Le 9 : Sir Bibi

Il a des moyens certains et Tony Piccone est en forme en ce moment



Le 12 : Makflawless

Il est irréprochable mais j’ai tenté de la battre vu les surprises de Deauville en ce moment.



Le 4 : Soaring Eagle

La monte de Soumillon et une chance logique.



Le 16 : Good Deal

Une petite rentrée mais il est brave, va mener et peut conserver un accessit.

La dernière minute

Le 11 : Bonusdargent

Ma timide dernière minute car cela fait du temps que je l’attends. Avec Pasquier, je m’en méfie.