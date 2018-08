Quinté + : les favoris du Prix Synergie

publié le 20/08/2018 à 07:59

L'hippodrome de Châteaubriant accueille ce lundi 20 août le prix Synergie. La course débutera à 13h45 et accueillera 16 participants. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 7 : Etatinka

Un outsider entraînée par un jeune professionnel Ludovic Gadblin qui réussit bien. Elle n’a pas de marge mais est très courageuse.



Le 1 : Mister Smart



Sans doute le favori, en raison de sa régularité.

Le 12 : More Than This

C’est le vainqueur de l’an passé qui réussit donc bien sur la piste et qui est en forme.



Le 9 : Imago Jasius

Une bonne seconde chance, je crois. Il lui faut une piste souple et justement elle est annoncée ce lundi.



Le 6 : Phèdre

Une autre bonne seconde chance entraînée par un pro adroit.



Le 11 : Mortrée

Un dernier outsider qui peut étonner, comme d’autres.

Les dernières minutes

Le 2 : Sommery

Son entraîneur, doublement représenté, réussit bien sur cette piste et je le trouve bien dans sa catégorie. J’en attends une bonne course.