Quinté + : les favoris du Prix Univers II

publié le 09/03/2019 à 07:29

Quinté du samedi 9 mars 2019 à Auteuil : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix Univers II. 3ème course. Départ vers 15h15. 15 partants. Un handicap sur les haies avec surtout des concurrents de steeple au départ.



N°5 : ALTUS

Cote entre 6 et 7/1. Un des deux Nicolle au départ qui revient sur les haies après deux bonnes courses en steeple cette année. Sans doute le favori.

N°14 : SAALUSTE

Cote entre 21 et 23/1. Un outsider car il monte de catégorie. Mais il me plait.

N°1 : FIDELE AU POSTE

Cote entre 10 et 12/1. Il est très chargé, je le reconnais, mais sérieux et a les meilleurs titres. Il devrait bien faire.



N°10 : AMOUR DU MATHAN

Cote entre 11 et 13/1. Son entourage y croit . Je suis plus mitigé mais je me suis laissé faire. À voir.



N°4 : BOWLER HAT

Cote entre 9 et 10/1. Un des deux Butel avec le suivant. Il est régulier et en forme.



N°2 : MESTER:

Cote entre 9 et 10/1. Le second Butel, qui est régulier et en forme également.



N°6 : MY KALORES

Cote entre 13 et 14/1. Les Séror sont en bonne condition. Il peut donc se placer.



N°3 : NOTORIUS: Cote entre 15 et 16/1.

Le second Nicolle, piloté par Théo Chevillard. Il peut étonner.

Ma dernière minute

N°1 : FIDELE AU POSTE