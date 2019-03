Quinté + : les favoris du Prix Jocker à Chantilly

publié le 12/03/2019 à 05:22

Quinté du mardi 12 mars 2019 à Chantilly : en réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix Jocker. 1ère course. Départ vers 13h45. 16 partants. Bon, on va les revoir toute l’année ceux-là. À qui le tour cette fois ? C’est sur la PSF et sur 1.500 m seulement.



N°5 : REBEL LIGHTNING

Cote entre 5 et 6/1. Il cherche sa course et peut la trouver. Il s'est bien comporté dans la course de référence.

N°11 : APRILIOS

Cote entre 5 et 7/1. Ma dernière minute. Il vient de devancer mon favori et va apprécier la distance, plus courte cette fois, car il va devant.

N°13 : NUEE ARDENTE

Cote entre 11 et 13/1. Une bonne chance sur le papier mais son entrainement est irrégulier.



N°4 : DEGRISEMENT

Cote entre 8 et 9/1. La ligne de mes favoris et c’est Boudot. Attention.



N°10 : INSEO

Cote entre 10 et 12/1. Lui est un attentiste. Il lui faut donc un bon parcours.



N°9 : CRY BABY

Cote entre 13 et 15/1. Elle est partie pour la gloire, ayant déjà couru quatre fois depuis le début de l’année. Bon, à voir.



N°6 : JUMPIN' JACK FLASH

Cote entre 10 et 11/1. Il va mieux courir que lors de sa rentrée. Pour une surprise.



N°2 : SONG OF LIFE

Cote entre 12 et 14/1. Le choix de Guyon, qui est en super forme.