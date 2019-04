publié le 13/04/2019 à 06:30

Quinté du samedi 13 avril 2019 à Vincennes : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix Jean Riaud. 3ème course. Départ vers 15h15. 13 partants. La qualité par rapport à la quantité mais cela vaut le coup d’être tenté. Évidemment, quatre concurrents semblent dominer. Il y a de belles course-poursuites.



N°5 : CHICA DE JOUDES

Cote entre 3 et 5/1. Elle m’étonne à chaque fois. Là, avec 25 m d’avance sur les Bazire, elle peut aller au bout.



N°11 : CLEANGAME

Cote entre 2 et 4/1. Il est incontournable bien sûr, comme Blé du Gres.



N°9 : BLE DU GERS Cote entre 5 et 6/1.

Lui n’est jamais sorti des trois depuis longtemps.



N°8: ANZI DES LIARDS

Cote entre 10 et 11/1. À 25 m de Chica de Joudes, je ne le vois que pour la 4ème place, comme tout le monde je crois.



N°10 : TONY GIO

Cote entre 14 et 15/1. Il n’est pas à 100% mais je continue de m’en méfier pour une 4/5ème place.



N°13 : TRADERS

Cote entre 14 et 16/1. Le seul à rendre 50 m. S’il est bien, il peut chiper la 5ème place.



N°7 : BEL AVIS

Cote entre 13 et 14/1. Il a bien fini la dernière fois mais il ne doit pas être dans le rouge trop vite.



N°1 : DELLORO VEDAQUAIS Cote entre 19 et 20/1.

En cas de défaillance.