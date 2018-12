Quinté + : les favoris du prix du Touquet à Paris-Vincennes

et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/12/2018 à 08:14

Le départ du prix du Touquet vendredi 28 décembre à l'hippodrome de Paris-Vincennes sera donné à 13h47. Le n°1, Edgy Perrine, est non partant. 17 chevaux s'élanceront sur la piste. Les favoris de Claude Piersanti sont :



Le n°16, Elencio



Le n°18, Esprit de Belfonds



Le n°4, Experlliarmus



Le n°2, Express De L'Iton



Le n°5, Enzo Viva



Le n°6, Enjoleur Leman

Le n°7, Espoir Du Noyer



Le n°10, El Popof

Le bon favori

Après plus de six mois d'absence, Elencio vient d'effectuer une probante entrée sur ce parcours des 2.700 mètres, avec un excellent chrono et sur cette lancé, il brigue la victoire.