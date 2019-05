Quinté + : les favoris du prix du Perreux à Vincennes

publié le 11/05/2019 à 07:37

Les courses ont lieu ce samedi 11 mai à Vincennes en 1ère réunion. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix du Perreux. 3e course. Départ vers 15h15. 14 partants. Ils ne sont pas nombreux mais tous peuvent terminer parmi les 5. Ce sont de bons éléments et ils s’élancent tous au même poteau.





THE BUCKET LIST n° 5 : cote entre 4 et 5/1 .

Il vient d’être malheureux à Enghien et doit être repris car sa qualité est bien connue.

CALLE CROWN n° 13 : cote entre 10 et 12/1.

Il fait certes une petite rentrée mais sa régularité plaide en sa faveur et il est déferré tout de même.

ALCOY n° 8 : cote entre 9 et 11/1.

Il est délicat au départ mais ensuite est sérieux. C’est sa catégorie.



DELFINO n° 6 : cote entre 11 et 12/1.

Il est lui aussi un peu compliqué et il monte un peu de catégorie mais il est en forme.



JERRY MOM n° 10 : cote entre 9 et 10/1.

Exactement la même chose que le précédent.



BROADWELL n° 9 : cote entre 12 et 14/1.

Lui je le préfère sur plus court mais c’est une chance logique parmi les 5.



VICTOR FERM n° 3 : cote entre 11 et 12/1.

Finalement ma dernière minute que j’ai retenu un peu loin. On ne peut pas lui reprocher grand-chose en ce moment.



PORTLAND n° 2 : cote entre 13 et 15/1.



On en parle en bien mais il monte un peu de catégorie lui aussi. Cela dit, c’est Raffin.