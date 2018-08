Quinté + : les favoris du prix du Havre à Deauville

publié le 28/08/2018 à 06:20

Les courses ont lieu ce mardi 28 août à Deauville. Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix du Havre. Troisième course. Départ vers 13h45. 16 partants. Un lot hétéroclite sur la Psf avec une seule priorité. Après tout est possible. Lundi petit tiercé dans le désordre.





Dylan Dancing n° 5 : cote entre 15 et 16/1.

Ma timide dernière minute. S’il peut prendre la tête comme cela lui arrive parfois, il peut aller loin.

Walec n° 2 : cote entre 15 et 16/1.

Je suis plus optimiste que son entraîneur. Il peut surprendre.

La Pountanesca n° 12 : cote entre 12 et 14/1.

Méfiance. Les Smaga reviennent en forme ..



Rebel Lightning n° 14 : cote entre 16 et 17/1.

Un profil intéressant avec Pasquier.



Scala Regia n° 15 : cote entre 14 et 16/1.

Elle déçoit mais son entourage insiste. À voir.



Zarose n° 11 : cote entre 11 et 12/1.

Lui, à l’inverse, vient de réveiller. Pour une confirmation ?



Nice To See You n° 1 : cote entre 17 et 19/1.

Le très gros poids de la course mais attention quand même .

Le favori du jour

Diwan Senora n° 4 : cote entre 3 et 4/1.

Il est en forme, apprécie la surface et a été supplémenté pour courir. La base.