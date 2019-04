Quinté + : les favoris du Prix des Hauts-de-Seine

publié le 18/04/2019 à 05:22

Quinté du jeudi 18 avril 2019 à Saint-Cloud : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix des Hauts-de-Seine. 1ère course. Départ vers 13h50. 18 partants. Encore un prix de série au galop, très ouvert, sur le gazon et sur 2.100 m .Je ne suis pas sûr de mon choix.



N°2 KABIR

Cote entre 10 et 11/1. Un point d’interrogation. Il a contre lui de faire sa rentrée et en sa faveur des lignes intéressantes et la forme de son entrainement. À voir.

N°1 GYROSO

Cote entre 8 et 10/1. Justement le compagnon d’entrainement de Kabir. Lui vient de prouver sa forme sur le tracé.

N°3 JIZELLITA

Cote entre 9 et 10/1. Ma dernière minute. Elle n’a terminé que 5ème derrière Gyroso dernièrement et a le 18 dans les boites. Mais elle a des atouts aussi.



N°17 FOLLE PASSION

Cote entre 7 et 9/1. La même ligne et une bonne chance à ce poids par contre.



N°5 BANOUSH

Cote entre 8 et 9/1. Il a été malheureux dans la même course. À reprendre.



N°9 BREATH OF FIRE

Cote entre 10 et 11/1. Le redoutable tandem Barzalona/ Pia Brandt. Méfiance, il a dû progresser.



N°13 EL MANIFICO

Cote entre 13 et 15/1. Il revient en piste après castration. Il a des moyens.



N°8 IL DECOIFFE

Cote entre 21 et 24/1. Greg Benoist sur un outsider mais dont l’écurie est en bonne condition.