Quinté + : les favoris du Prix de Precy

publié le 31/03/2018 à 09:11

16 partants s’élanceront, à 15h15, au départ du Prix de Precy ce samedi 31 mars à l’hippodrome de Chantilly. La course se déroule sur une distance de 2.400 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 2, Sweet Thomas

Cote entre 8 et 9/1. Il découvre la piste et les handicaps mais a déjà battu de bons éléments. Je m’en méfie.

Le 4, Max La Fripouille

Cote entre 7 et 9/1. Lui est confirmé dans cette catégorie mais n’a pas de marge au poids pour la gagne.

Le 13, Libello

Cote entre 8 et 9/1. Ma dernière minute. D’une part, je l’aime bien, ainsi que son entraîneur Jean-Marie Béguigné. D’autre part, bien qu’il fasse une rentrée, il est bien engagé et adore le lourd.



Le 16, Balldy D’Aze

Cote entre 11 et 12/1. Un autre spécialiste du terrain, qui vient de bien faire récemment.



Le 6, Haya Kan

Cote entre 11 et 13/1. Lui aussi est confirmé sur ce genre de piste.



Le 9, Quiet Zain

Cote entre 5 et 7/1. Le favori, sans doute, car il est irréprochable en ce début d’année. Mais il peut demander à souffler.



Le 8, De Bon Aloi

Cote entre 10 et 12/1 (voir notre vidéo). Lui aussi a effectué un bon retour à la compétition et ne peut qu’avoir progressé depuis.



Le 1, Master Dan

Cote entre 14 et 15/1. Un point d’interrogation car il a été supplémenté. Mais son poids n’est pas un cadeau. À voir.