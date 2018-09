Quinté+ : les favoris du Prix de Picardie à Chantilly

publié le 10/09/2018 à 06:39

Les courses ont lieu ce lundi 10 septembre à Chantilly. Tiercé-Quarté-Quinté+ dans le Prix de Picardie. Première course, départ vers 13h45. Non partant le 5 Almushref. Des trois ans sur 2.000 mètres avec 4 bonnes priorités à priori sur ce que l’on a vu récemment.





Folle Passion n°9 : cote entre 5 et 6/1.

C’est un mâle qui est très régulier déjà à ce niveau. La base.

Infirmier n° 3 : cote entre 7 et 8/1.

Ma dernière minute évidemment . IL a été malheureux dans la course de référence et plus aguerri il devrait mieux faire sur une longue ligne droite qui va l’avantager .

Zilbio n° 2 : cote entre 6 et 7/1.

La même ligne ou il s’est intercalé entre mes 2 favoris. Bonne chance.



Urban Poete n° 7 : cote entre 9 et 10/1.

Lui aussi répète ses performances dans cette catégorie mais plus pour une place.



Saint Roch n° 1 : cote entre 11 et 12/1.

Il fait bien l’hippodrome et si ce n’est son poids, il détient lui aussi une bonne chance théorique.



Lonesome Star n° 11 : cote entre 13 et 14/1.

Il débutait dans la course de référence et a un peu déçu . Mais lui aussi ne peut que s’améliorer .



Balannjar n° 4 : cote entre 13 et 14/1.

Un Royer Dupré un peu maniéré avec lequel Soumillon va devoir pianoter . Si cela se passe bien , il peut faire l’arrivée .



Sandyssime n° 10 : cote entre 15 et 16/1.

Toujours la même ligne ou il a terminé en retrait. En cas de défaillance des favoris.

