Quinté + : les favoris du prix de New York à Enghien

publié le 15/06/2019 à 07:30

Quinté du samedi 15 juin 2019 à Enghien : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de New York. 3ème course. Départ vers 15h15. 14 partants. Une belle course de vitesse au trot où ils sont bien 12 à pouvoir faire l’arrivée. J’ai tenté deux outsiders en fin de combinaison. Les huit premiers s’élancent en première ligne.





SUPER FEZ le n°9



ROMANESQUE (ITY) le n°4

DROLE DE JET le n°13





ARDENTE DU CLOS le n°10



BALFOUR le n°14





CICERO NOA le n°7





EASY DES RACQUES le n°8





BAD BOY DU DOLLAR le n°1