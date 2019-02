Quinté + : les favoris du Prix de Munich à Vincennes

On refait les courses du 09 février 2019

publié le 09/02/2019 à 07:30

Quinté du samedi 9 février 2019 à Vincennes : en réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Munich. 3ème course. Départ vers 15h15. 14 partants. Une belle course de vitesse derrière l’autostart sur 2.100 m avec des trotteurs de qualité. Ils sont 9 en première ligne et 5 en seconde.



6 MINDYOURVALUE W.F

12 TESSY D'ETE

2 VERTIGE DE CHENU

5 COUP DROIT

3 BARRIO JOSSELYN

9 SHARON GAR

10 ANGE DE LUNE

4 COACH FRANBLEU