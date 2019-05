Quinté + : les favoris du prix de la Gloriette à Maisons-Laffitte

publié le 09/05/2019 à 05:40

Les courses ont lieu ce jeudi 9 mai à Maisons-Laffitte. TIERCE-QUARTE –QUINTE dans le prix de la Gloriette. 1ère course. Départ vers 13h50. 16 partants. Un prix de série au galop sur 2400m et sur un terrain lourd.





FIRA n° 4 : cote entre 7 et 8/1.

Sa dernière tentative est bonne et elle a de bonnes lignes. J’aime bien.

SOUND SPEED n° 3 : cote entre 12 et 13/1.

C’est la ligne de la précédente.

MORAL GAGNANT n°11 : cote entre 6 et 7/1.

Le timide favori sans doute. Les œillères lui conviennent bien. Mais il aborde la distance pour la première fois. Petit bémol. Ma dernière minute.



ARUSHA n° 2 : cote entre 12 et 14/1.

Le terrain lourd va l’avantager. Bonne chance je crois.



RED WHISPER n° 13 : cote entre 14 et 16/1.

Elle appartient à la famille Levesque et semble posséder des moyens à défaut d’expérience.



RUMBO NORTE n° 14 : cote entre 10 et 12/1.

Avec Pasquier et un petit poids, c’est un outsider intéressant.



TAEKWANDO n° 10 : cote entre 14 et 15/1.



Le tandem Guyon/ Brandt : Méfiance.



AIMHURST n° 5 : cote entre 13 et 15/1.



Un outsider valable en cas de défaillance des chevaux en vue.