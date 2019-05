Quinté + : les favoris du prix de Chevrières à Chantilly

publié le 06/05/2019 à 05:35

Un prix de série mais avec des concurrents connus sur 2.400 mètres.



AS DES FLANDRES n° 8 : cote entre 4 et 5/1.

A 9 ans, il est toujours bien en jambes. Il reste sur une bonne seconde place dans la course de référence et détient une première chance encore.

CNICHT n° 1 : cote entre 7 et 8/1.

Il vient de surprendre à 30/1 dans la même course que mon favori. À lui de confirmer.

MORE THAN THIS n° 10 : cote entre 7 et 9/1.

Ma dernière minute. Il vient de bien faire sur ce parcours et son écurie est en forme.



KING NONANTAIS n° 6 : cote entre 13 et 15/1.

Irrégulier l’an passé, il est bien disposé en ce moment. Chance.



PASCASHA D’OR n° 3 : cote entre 12 et 14/1.

Il n’est pas évident à saisir mais a le droit, dans un bon jour, de bien se comporter.



NABUNGA n° 2 : cote entre 10 et 12/1.

Il revient sur la distance après avoir couru sur plus long. Avec Pasquier, il peut bien faire.



SPIRIT S REVENCH n° 13 : cote entre 20 et 22/1.

Un petit poids très valable pour un accessit.



GO FAST n° 5 : cote entre 15 et 16/1.

Il retrouve enfin sa distance. Méfiance.