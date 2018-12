Quinté + : les favoris du prix d'Epsom à Chantilly

publié le 26/12/2018 à 09:32

Ils seront 17 partants ce mercredi 26 décembre à l'hippodrome de Chantilly pour le quinté. Le départ sera donné à 13h47. Les favoris du jour sont :



Le n°17, Sandyssime, cote entre 13 et 14/1. Un outsider mais à qui j’ai trouvé des perfs intéressantes... Il peut surprendre comme d’autres...

Le n°16, Banoush, cote entre 9 et 11/1. Un autre petit poids qui paraît régulier et bien engagé...

Le n°12, El Manifico, cote entre 10 et 12/1. Il vient enfin de gagner après avoir été très joué à chaque fois. Un déclic ?



Le n°1, Cayo Coco, cote entre 8 et 9/1. Il a des performances mais porte du poids et s’élance de la stalle 17. Affaire d’impression...



Le n°2, Land of Mind, cote entre 9 et 10/1. J’ai hésité à en faire ma dernière minute. C’est une bonne chance théorique...



Le n°14, Zak, cote entre 20 et 21/1. Il progresse. Affaire d’impression dans cette catégorie.





Le n°13, Baqdad, cote entre 16 et 17/1. Un outsider parmi d’autres.

La dernière minute

Le n°8, Assonance, cote entre 13 et 15/1. Finalement ma dernière minute pour sa régularité sur cette surface... Elle a un numéro de corde correct.