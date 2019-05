Quinté + : les favoris du Prix Bettina à Vincennes

publié le 03/05/2019 à 05:12

Une course de vitesse avec autostart et donc les 9 premiers en première ligne. À noter que c’est un lot hétéroclite avec des concurrents peu en forme pour la plupart et donc un grand favori.



JERRY MOM n° 8 : cote entre 2 et 3/1.

Il reste sur une superbe course contre bien meilleurs sur ce parcours. Un penalty à priori.

ONCEFORALL FACE n° 1 : cote entre 9 et 11/1.

Il est irrégulier mais a des moyens certains.

CALIU DES BOSC n° 11 : cote entre 7 et 8/1.

La dernière minute. C’est lui, le plus régulier au départ et il est en forme. Mais il s'élance derrière, donc plus pour une place je crois.



DIGNE ET DROIT n° 6 : cote entre 12 et 13/1.

Derrière ces 3 trotteurs, c’est la bouteille à l’encre. Celui- là surprend parfois et il est bien engagé.



DEUX ETOILES GEDE n° 12 : cote entre 13 et 15/1.

Elle vient de décevoir son entourage mais, vu le lot, elle peut se réhabiliter.



DAVINA DU CAPRE n° 4 : cote entre 14 et 15/1.

Je mise surtout sur Matthieu Abrivard. Ce sera une question de sagesse.



VATINUS MAS n° 3 : cote entre 17 et 18/1.

IL n’a pas de marge mais on ne peut l’éliminer.



UNE ETOILE GAR n° 10 : cote entre 13 et 15/1.

Finalement un outsider valable car elle est déferrée des 4 cette fois. Méfiance.