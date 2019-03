Quinté + : les favoris du Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne

publié le 13/03/2019 à 05:22

Quinté du mercredi 13 mars 2019 à Laval : en réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Grand Prix Ernest Jouanne. 1ère course. Départ vers 13h45. 16 partants. Un quinté bizarre avec trois échelons de départ, quatre partants à 50 m qui visent d’autres courses et cinq trotteurs en forme qui dominent les débats. Trop beau ?



N°9 LOOKING SUPERB

Cote entre 2 et 3/1. Le 2ème du Grand Prix d’Amérique, qui retrouve JMB et ne rend que 25 m. Un cadeau.

N°11 COACH FRANBLEU

Cote entre 10 et 11/1. Sans doute le moins joué du club des cinq mais il peut étonner sur cette piste.

N°5 BLACK JACK FROM

Cote entre 7 et 8/1. Il est pieds nus, en tête, avec Raffin.



N°2 DIVINE MESLOISE

Cote entre 7 et 8/1. Elle est irréprochable également sans ses fers.



N°1 NANCY AMERICA

Cote entre 7 et 9/1. Ma dernière minute. Sa dernière course est très bonne et c’est Nivard, qui est confiant.



N°12 COBRA BLEU

Cote entre 11 et 13/1. On ne sait ce qui se passe avec lui, mais mieux vaut quand même s’en méfier s’il est dans un bon jour.



N°3 CALASKA DE GUEZ

Cote entre 18 et 20/1. Ferrée, ce n’est pas la même chose mais JMB pense qu’elle peut s’emparer de la 5ème place.



N°7 DREAM DE NILREM

Cote entre 16 et 18/1. Il est souvent malheureux dans ces courses mais il peut envisager lui aussi la 5ème place.