Quinté + : les favoris du Grand Handicap des Sprinters

publié le 19/08/2018 à 07:50

L'hippodrome de Deauville accueille ce dimanche 19 août le Grand Handicap des Sprinters. La course débutera à 15h15 et accueillera 16 participants. Voici les favoris de Bernard Glass:



Le 8 : Time to Fly

Il débute à Deauville et dans les handicaps mais je lui ai trouvé des lignes sympathiques. J’essaye.



Le 6 : Beau Massagot

Son écurie tchèque est en forme et il a le profil d’un trouble-fête. Méfiance.



Le 3 : George The Prince



Le favori et le cheval dont tout Deauville parle. C’est la confiance.

Le 10 : Orangefield

Lui je l’adore mais il se retrouve pénalisé au poids pour son dernier succès. Pour une place.



Le 7 : Pradaro

Encore un néophyte dans ce genre de course . A voir si on apprécie l’entraîneur (pas moi forcément).



Le 2 : Millfield

Il vaut mieux que sa dernière sortie.

Les dernières minutes

Le 9 : Der Graue



Le lauréat de l’an passé qui est ma dernière minute. Il a peu couru et arrive frais. C’est amusant.





Le 12 : Mandolin Wind

La ligne de ma dernière minute.