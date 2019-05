Quinté + : les favoris du Grand Handicap de Paris à Vincennes

publié le 04/05/2019 à 07:27

Une course encore très ouverte car c’est un handicap un peu plus rémunérateur que d’habitude, et évidemment la course est préparée par les entraîneurs . A priori sur ce parcours de la moyenne piste, les petits numéros de corde sont avantagés.



FICELLE DU HOULEY n° 1 : cote entre 10 et 11/1.

Elle porte du poids et les femelles ne gagnent pas souvent cette course mais elle redescend de catégorie et son écurie est en forme comme son jockey. Je la tente en priorité .

KABIR n° 6 : cote entre 12 et 13/1.

Il m’a fait plaisir pour sa rentrée et doit logiquement poursuivre sur sa lancée.



GYROSO n° 7 : cote entre 12 et 14/1.

Lui n’a pas été heureux dans la même course. À reprendre.

JUNGLEBOOGIE n° 12 : cote entre 8 et 10/1.

Son entourage revient en forme. Méfiance.



HOUT BAY n° 2 : cote entre 11 et 13/1.

Ma dernière minute. Le parcours va lui convenir et Barzalona le reprend. Il n’a pas de marge , mais si cela veut sourire, il peut bien faire.



VILARO n° 9 : cote entre 7 et 9/1.

Peut- être le favori mais j’aurais préféré une piste plus lourde pour lui ..



CAFE ROYAL n° 15 : cote entre 14 et 16/1.

Une des 2 bonnes chances du bas du tableau et c’est Guyon.



CHILL WIND n° 16 : cote entre 15 et 17/1.

L’autre bonne chance. Il a été supplémenté et peut se placer à ce poids.