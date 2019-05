Quinté + : les favoris du Critérium des 4 ans à Vincennes

publié le 05/05/2019 à 07:42

Une belle épreuve ou tout le monde s’élance au même poteau des 2.850m . En l’absence de Face Time Bourbon qui va courir en Italie, les meilleurs de la génération sont là et c’est ouvert pour le quinté.



FALCAO DE LAURMA n° 15 : cote entre 4 et 5/1.

Le seul à avoir déjà battu le champion ! Il vient de terminer derrière lui dans la dernière préparatoire à Enghien. Logiquement, c’est la meilleure chance.

FAKIR DE LORAULT n° 16 : cote entre 6 et 7/1.

Ils s’entrebattent avec le précédant mais ce dernier est plus sûr. C’est quand même un gagnant potentiel.

FRIC DU CHENE n° 12 : cote entre 11 et 12/1.

Cardiaques s’abstenir ! Car il perd souvent du terrain au départ mais ensuite il finit fort. Son écurie est en forme. Une des 2 dernières minutes.



FREYJADU PONT n° 9 : cote entre 4 et 5/1.

Je préfère les mâles mais cette JMB ne cesse de s’améliorer et elle peut encore surprendre. Elle sera d’ailleurs la seconde favorite, je crois.



FEND LA BISE n° 18 : cote entre 14 et 16/1.

Sa régularité en fait la plus riche du lot. Elle va encore tout donner.



FILOU L’AUVERGNIER n° 2 : cote entre 14 et 16/1.

L’autre dernière minute. Il est en plein épanouissement et cette course arrive à point pour lui .Je m’en méfie pour une place déjà.



FELICIANO n° 11 : cote entre 16 et 17/1.

Il est barré pour la victoire mais il a le droit de terminer dans les 5.



FANINA DES RACQUES n° 14 : cote entre 17 et 18/1.

Une jument intermittente qui a terminé 3ème du Critérium des 3 ans cet hiver. Pas impossible, comme d’autres.