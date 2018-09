Quinté+ : les favoris du 26 septembre à Vire

publié le 26/09/2018 à 06:45

Les courses ont lieu ce mercredi 26 septembre à Vire. Tiercé-Quarté-Quinté dans la 10e étape du GNT. Deuxième course. Départ vers 13h47. 17 partants.



A priori 2 concurrents dominent et 3, 4 autres ont le droit de bien se comporter. Cela paraît plus facile qu’au galop.

Blé du Gers n° 15 : cote entre 3 et 5/1.

Le Bazire de service, bien engagé, et préparé avec soin. La base.

Ceylan Dairpet n° 10 : cote entre 4 et 6/1.

La dernière minute car un bon tiens vaut mieux que 2 tu l’auras ! Lui aussi est bien engagé et cela paraît également une course visée.



Blues des Landiers n° 12 : cote entre 9 et 10/1.

Il est de plus en plus étonnant et répète ses tentatives.



Blackaro n° 1 : cote entre 11 et 12/1.

Une chance logique cette fois.



Bolt n° 4 : cote entre 12 et 14/1.

Il revient bien après un passage à vide. Mais comme pour le suivant ce n’est que pour une petite place.



Abydos du Vivier n° 5 : cote entre 16 et 17/1.

Le second Bazire dont on peut se méfier pour une place .



Another n° 2 : cote entre 27 et 30/1.

Un gros outsider évidemment mais il est sérieux et peut étonner.



Anette du Mirel n° 14 : cote entre 19 et 22/1.

Elle est brave mais finit toujours en tête des battus.

