Quinté + : les favoris du Prix Saonois

publié le 16/02/2019 à 07:55

Quinté du samedi 16 février 2019 à Cagnes-sur-Mer : En réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix Saonois. 4ème course. Départ vers 15h15. Non partant : le 6, Lucky Team. Ils ne sont plus que 13 au départ avec un numérotage qui va à 14 mais sans le 6. Ce sont des concurrents adeptes de la PSF, plutôt de bonne qualité.





N°11 : ROMINOU

N°3 :DIWAN SENORA

N°4 : VOLFANGO



N°8: KIHAVAHFUSHI



N°7 : BAYOUN



N°2 : MIRACLE DES AIGLES



N°12 : ILLY KAFEINE



N°13 : I AM CHARLIE